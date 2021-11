A Napoli orari limitati per la movida e per Natale accessi regolati alle zone turistiche A Napoli verranno introdotte limitazioni orarie per la movida e regolazione dei flussi nelle zone turistiche per Natale. Lo ha annunciato il sindaco Manfredi.

A cura di Nico Falco

Per i locali della movida ci sarà una limitazione degli orari e, durante il periodo natalizio, verranno presi provvedimenti per regolare i flussi nelle zone turistiche, dove si prevede una grande affluenza di persone. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Comitato ordine e sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina in Prefettura. Il primo cittadino ha sottolineato che le decisioni non sono state ancora prese, ma che è stata tracciata la linea per garantire "una movida più sicura e controllata".

Sicuramente, ha spiegato Manfredi, ci sarà una limitazione degli orari, anche se non ancora definita. Su questo aspetto, ha aggiunto, "gli assessori De Iesu e Armato stanno completando un giro di consultazione con tutti i portatori di interesse. Alla fine tireremo le fila e decideremo". Alla domanda sulle eventuali reazioni dei commercianti, preoccupati per le ripercussioni economiche legate ai nuovi orari, il sindaco ha risposto: "Il tema non è il guadagno, ma favorire le attività economiche nel rispetto delle regole, del diritto di tutti i cittadini e dei giovani. Vedere quelle scene di minorenni in preda all'alcol senza controllo nella notte non fa onore a nessuno".

Parallelamente, l'amministrazione è intenzionata a regolare i flussi di accesso nei luoghi turistici in vista delle festività natalizie. I provvedimenti, anche questi in corso di definizione, dovrebbero riguardare il centro storico napoletano e in particolar modo la zona dei Decumani, dove ogni anno migliaia di persone affollano le stradine e i vicoli; oltre alle questioni relative alla sicurezza pubblica si dovrà tenere conto anche delle norme anti contagio Covid-19.