A Napoli il primo bimbo con il nome di Kvaratskhelia: è nato Daniele Khvicha Daniele Khvicha è il primo nato a Napoli con il nome del talento georgiano. La decisione condivisa dai genitori Clara e Armando, entrambi tifosi azzurri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Napoli è nato il primo bimbo con il nome di Kvaratskhelia: è nato il 31 marzo alla Clinica Santa Patrizia di Secondigliano, figlio di due tifosissimi del Napoli, Armando e Clara. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, anche se in pochi sono sorpresi: già ai tempi di Maradona, la città si riempì di nuovi nascituri che portavano il nome di Diego o Diego Armando. Stavolta, il piccolo ha avuto due nomi: Daniele e Khvicha, separati da una virgola. Ma fa notizia, comunque, che il nome del georgiano abbia iniziato a diffondersi prima ancora della sempre più probabile vittoria dello scudetto azzurro, il primo dopo 33 anni.

Khvicha, che in georgiano vuol dire "luminoso, brillante" e per estensione "stella", diventa così il primo Khvicha nato a Napoli dopo l'arrivo del talento georgiano in maglia azzurra. Il padre Armando è stato anche intervistato da Spazionapoli, spiegando che lui stesso porta il secondo nome di Diego, essendo nato nel 1986, ovvero in piena epoca maradoniana. Decisione, comunque, condivisa con la compagna Clara, a sua volta tifosissima del Napoli. "Penso che se non avessimo vissuto un anno del genere, con un calciatore tanto meraviglioso, si sarebbe chiamato solo Daniele", ha spiegato il padre Armando. Del resto, tutti a Napoli erano sicuri che i nomi dei calciatori più rappresentativi di quest'anno si rifletteranno sui nascituri. Anche se forse, per scaramanzia, in molti credevano sarebbe accaduto solo dopo la vittoria dello Scudetto. La speranza ora è che accada un po' come con Diego: il nome iniziò a proliferare prima del ciclo di vittorie azzurre, che fruttò due Scudetti, una Coppa UEFA, una coppa Italia ed una Supercoppa. Sempre però con la dovuta scaramanzia napoletana.