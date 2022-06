A Napoli il “Bufala Fest” sul Lungomare Caracciolo al 9 al 17 luglio A Napoli torna l’appunto estivo con il Bufala Fest: appuntamento sul Lungomare di via Caracciolo dal 9 al 17 luglio. Tanti gli ospiti in arrivo per la kermesse.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna a Napoli il "Bufala Fest – Non solo mozzarella": appuntamento sul Lungomare di via Caracciolo dal 9 al 17 luglio, ormai punto di riferimento per gli eventi non solo mondani ma anche legati al food. La kermesse non vedrà protagonista soltanto la mozzarella di bufala, come già anticipato dal nome scelto per l'edizione 2022, ma anche un'ampia varietà di prodotti ad essa collegati: carne di bufala, dolci e via dicendo, tutti realizzati rigorosamente con prodotti della filiera bufalina. Al cibo, si unirà anche un ampio cartellone di spettacoli: musica, cabaret, ma anche show cooking e talk tematici.

Anche Dario Caruso tra gli ospiti

Tra gli ospiti ci sarà anche il maestro Dario Caruso, scultore noto anche per la recente statua di Diego Armando Maradona realizzate presso la Fonderia Nolana – Del Giudice, che realizzerà una speciale creazione che sarà consegnata a tutti i partner dell'evento. Ma non sarà ovviamente l'unico presente alla kermesse, che si preannuncia già pronta per il sold out.

"Kermesse pronta per un pubblico di ogni fascia d'età"

"Ai visitatori, offriremo un ampio e ricco calendario di eventi, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età", spiegano gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, "Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, culturali, ludiche e ricreative. Ogni giornata vissuta nel Bufala Village sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come il ritorno alla condivisione e alla spensieratezza".