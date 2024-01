A Napoli 360mila avvisi per tasse e multe arretrate: 60 giorni per pagare Il Comune, tramite Napoli Obiettivo Valore, punta a recuperare 335 milioni di euro dagli accertamenti Tari, Imu e del Codice della Strada. La maggior parte riguarda i biennio 2018-2020. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono oltre 360mila gli avvisi per le tasse locali non pagate inviati ai napoletani nel 2023 da Napoli Obiettivo Valore, la nuova società di riscossione del Comune. Si tratta di accertamenti per omesso pagamento, evasione e riscossione coattiva dei tributi locali, come Imu, Tari e Tasi – le imposte su casa e rifiuti – ma anche delle multe al codice della strada. A disposizione ci sono fino a 60 giorni di tempo per pagare, ma sono possibili anche delle rateizzazioni. Complessivamente, l'importo da recuperare supera i 335 milioni di euro. Una cifra consistente, che, se arrivasse nelle casse erariali municipali potrebbe essere utilizzata per migliorare i servizi per tutti i cittadini e l'immagini della città anche per i turisti.

Si tratta del primo invio massiccio di atti da parte di Napoli Obiettivo Valore, la società presieduta dall'economista Luca Bianchi alla quale, dallo scorso giugno, il Comune ha affidato la riscossione dei tributi. Da aggredire, però, oltre al corrente c'è anche l'enorme massa delle tasse non pagate negli scorsi anni. A Napoli, infatti, la percentuale di evasione e di elusione da parte dei cittadini è ancora altissima, nonostante le campagne di sensibilizzazione avviate dalla pubblica amministrazione. Nello specifico, gli avvisi inviati lo scorso mese di dicembre si concentrano sul biennio 2018-2020, prima del 2018, infatti, per i debiti non notificati è scattata la prescrizione dei 5 anni.

Luca Bianchi

I tempi per pagare gli avvisi di accertamento

Ma quanto tempo c'è a disposizione per poter pagare? I tempi di pagamento sono chiaramente indicati sui singoli atti e variano in funzione dell'atto spedito. In sintesi, si può dire che vanno dai 30 ai 60 giorni, che scattano a partire dalla data di ricezione della lettera. Napoli Obiettivo Valore per agevolare i contribuenti nel saldo degli arretrati ha indicato anche diverse procedure per chiedere informazioni.

Per le richieste inerenti alle rateazioni, i cittadini possono contattare Napoli Obiettivo Valore, telefonando al call center al numero 081/19758372, inviando un'email o una PEC all'indirizzo accertamenti-napoliov@legalmail.it. Per la gestione degli atti coattivi e le relative richieste di informazione, la Società invita a mandare una mail o una PEC all'indirizzo: riscossionecoattiva-napoliov.it@legalmail.it.

I numeri degli avvisi per Imu, Tari e multe stradali

Per quanto riguarda gli atti già inviati a dicembre 2023, possono essere così classificati:

TARI: 298 mila avvisi (tra omesso pagamento, evasione e riscossione coattiva), per un corrispettivo di 245 milioni di euro

IMU/TASI: 12 mila avvisi (tra evasione e riscossione coattiva) per un corrispettivo di 65,5 milioni di euro

CDS: 50 mila avvisi, per un totale di 23 milioni di euro.