A Monteforte Irpino torna la paura alluvione: nuovi violenti temporali e grandinate Torna la paura a Monteforte Irpino: forti piogge anche nella giornata di oggi, dopo il fiume di fango e detriti della giornata di ieri, dove sono caduti 56 mm di pioggia in 34 minuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna la pioggia su Monteforte Irpino: a 24 ore dal fiume di fango e detriti che ieri ha travolto le automobili in strada, allagando negozi e abitazioni, una violenta bomba d'acqua è caduta di nuovo sul paese avellinese poco prima delle 19, stavolta con forti raffiche di vento e pesanti grandinate durate diversi minuti. Al momento non si registrano criticità, ma sotto osservazione resta soprattutto il centro storico nella parte alta del paese.

Il sindaco: "Cautela anche oggi"

"Rimaniamo attenti, vigili e usiamo la massima cautela nei nostri spostamenti per le prossime ore", ha spiegato il sindaco Costantino Giordano. Poche le automobili in strada oggi, soprattutto al Centro Storico: ma la paura è per i canali di scolo, stamane piene di fango e detriti e che potrebbero non essere stati svuotati del tutto prima del ritorno delle forti piogge.

Ieri caduti 56 mm di pioggia in 34 minuti

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Meteorologico di Montevergine, ieri sono caduti a Monteforte Irpino ben 56mm di pioggia in soli 34 minuti, tra le 16.39 e le 17.13 del pomeriggio. Pioggia che poi, caduta violentemente, ha causato i fiumi di fango e detriti che hanno travolto le automobili e allagato scantinati, negozi e attività commerciali in tutta la parte alta di Monteforte Irpino.