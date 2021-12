A Casoria medico di base non vaccinato lavorava nonostante fosse stato sospeso dall’ordine Un medico di base, una cardiologa, una fisioterapista e una operatrice socio-sanitaria: erano stati tutti sospesi perché senza vaccino e invece ancora operativi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Erano stati sospesi dall'ordine dei medici perché non avevano rispettato l'obbligo vaccinale anti Covid, ma ciò nonostante erano regolarmente in studio ad esercitare la loro professione. Nei guai sono finiti un medico di base con studio a Casoria, nel Napoletano, ed una cardiologa della provincia di Caserta, che lavorava presso uno studio medico polifunzionale. Sono stati scoperti dai carabinieri del Nas, assieme ad una fisioterapista ed una operatrice socio-sanitaria, anche loro non vaccinati e regolarmente in servizio.

Il medico di base di Casoria è stato sorpreso proprio durante alcune visite ambulatoriali: i carabinieri del Nas lo hanno così deferito per esercizio abusivo della professione sanitaria, visto che il suo mancato rispetto dell'obbligo di vaccinazione lo aveva portato alla sospensione dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Napoli. Stessa situazione in provincia di Caserta, dove una nota cardiologa del posto è stata sorpresa mentre lavorava all'interno di uno studio medico polifunzionale: anche lei era stata sospesa dal proprio ordine professionale, proprio perché non aveva voluto fare il vaccino, obbligatorio per i medici ed il personale sanitario. In un altro centro di riabilitazione, sempre nel Casertano, due dipendenti sono risultati a loro volta regolarmente in servizio, nonostante anche loro si fossero rifiutati di ricevere il vaccino contro il Covid-19 e che dunque non avrebbero potuto lavorare in una struttura sanitaria: si tratta di una fisioterapista e di una operatrice socio-sanitaria, entrambe del posto. Tutti loro sono stati