A Capri ambulanze usate come taxi per portare i sanitari in ospedale: l’Asl apre una indagine Ambulanze usate come taxi per il personale medico sanitario dell’Ospedale Capilupi di Capri: la denuncia in un video pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. La motivazione risiederebbe nelle carenze del trasporto pubblico locale che impedirebbe ai sanitari anche solo di arrivare in orario o prendere i traghetti per la terraferma. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro avvia una indagine interna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ambulanze usate come "taxi" per portare il personale medico sanitario in ospedale a Capri: l'accusa arriva dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha anche diffuso un video in cui si vede come le ambulanze vengano utilizzate per portare nel nosocomio caprese medici e personale sanitario. Una sorta di "servizio taxi", per compensare in qualche modo le carenze del trasporto pubblico isolano. E l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, competente per l'Isola Azzurra, ha annunciato un'indagine interna.

Le motivazioni sarebbero da ricercare soprattutto nel fatto che molti medici e sanitari provengono dalla terraferma, e che a causa di un trasporto pubblico isolano carente rischiano di volta in volta di non arrivare in orario e soprattutto di perdere i traghetti di ritorno per il continente. "Pur comprendendo queste motivazioni legittime", ha spiegato Francesco Emilio Borrelli, "e non avendo alcun tipo di pregiudizio nei confronti dell’ospedale che ha gestito in maniera egregia l’emergenza medica durante la tragedia dell’autobus precipitato a Marina Grande, non può essere tollerato che si utilizzino delle ambulanze per scopi che non siano medici e di emergenza. Per questo abbiamo chiesto alle direzione dell’ospedale, all’Asl e ai comuni coinvolti di istituire un tavolo per poter trovare delle soluzioni idonee e praticabili che mettano in condizioni il personale medico", ha aggiunto Borrelli, "di poter raggiungere senza disagi la postazione di lavoro e di tornare a casa senza togliere dei servizi essenziali per cittadini e pazienti dell’ospedale". Dopo la pubblicazione del video, l'Asl Napoli 1 Centro attraverso il direttore generale Ciro Verdoliva ha annunciato una indagine interna per chiarire tutti i contorni della vicenda.