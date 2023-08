A 90 anni trova un ladro in casa: lo fa lanciare dalla finestra del bagno A novant’anni mette in fuga un topo d’appartamento, che si ferisce lanciandosi da una finestra. I carabinieri lo hanno poi arrestato poco dopo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è trovato nel cuore della notte con un ladro in casa: ma non si è perso d'animo, e nonostante un'età non proprio giovanile, lo ha messo in fuga, costringendolo a saltare dalla finestra e ferirsi ad una mano. Proprio la scia di sangue ha poi permesso ai carabinieri, sopraggiunti, di rintracciare il topo d'appartamento e arrestarlo con l'accusa di furto aggravato. La vicenda è accaduta ad Arpaia, in provincia di Benevento, nella notte appena trascorsa.

Tutto è iniziato quando l'uomo, novant'anni compiuti, era in casa sua, un'abitazione a due livelli, quando ha sentito dei rumori provenire dal piano inferiore. Senza timore, si è alzato dal letto ed è sceso di sotto, ma già sulle scale si è trovato un uomo che stava rovistando in un armadio: a quel punto, però, non solo non è scappato ma ha affrontato il ladro che è dovuto scappare lanciandosi dalla finestra del bagno, ferendosi anche con i vetri infranti. Giunti sul posto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno ascoltato l'uomo ed hanno avviato le indagini.

Proprio dalle tracce di sangue vistose, sono riusciti a "seguire" la scia, fino ad un altro appartamento in zona, dove il sangue sporcava anche la maniglia della porta d'ingresso. Si trattava dell'abitazione di un uomo con diversi precedenti penali, già noto proprio per reati simili, e nella quale, durante la perquisizione, sono emersi oggetti di proprietà dell'uomo, come 21 chiavi che erano state rubate poco prima. Di fronte al quadro di indizi ricostruito dai carabinieri, per l'uomo sono scattate le manette per furto aggravato e portato agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. La refurtiva è stata invece restituita all'anziano.