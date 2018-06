Lutto nel mondo della letteratura italiana: è morta a soli 58 anni la scrittrice, e noto volto televisivo, Alessandra Appiano. Nata ad Asti, con il suo primo romanzo "Amiche di salvataggio" aveva vinto il premio Bancarella nel 2003 ed era stata autrice di numerosi altri libri tradotti in paesi europei. Nel 2017 aveva pubblicato il suo ultimo libro, "Ti meriti un amore", e intanto collaborava con varie testate giornalistiche, oltre a partecipare come ospite opinionista in talk show di Rai e Mediaset. Era stata anche conduttrice e autrice di trasmissioni come "Passaparola".

Il decesso è avvenuto nella sua casa di Milano. Ancora non sono stati resi noti i dettagli di quanto accaduto, ma gli inquirenti hanno sottolineato che si tratta quasi certamente di un "gesto volontario". Toccherà a loro cercare di capire le cause che l'hanno spinta al suicidio.

Sui social network già molti sono i messaggi di cordoglio pubblicati dai suoi amici e colleghi. "Grande dolore per la improvvisa scomparsa dell’amica Alessandra Appiano. Anima bella e profonda, come poche ne ho conosciute", ha scritto Eleonora Daniele, mentre Enrica Bonaccorti ha condiviso questo messaggio: "Tesoro mio, non è tempo di perché, solo di dolore, ma sappiate che Alessandra Appiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita. Addio meravigliosa amica di salvataggio.. indimenticabile".