Meno di un anno un quindicenne di Monopoli, in provincia di Bari, fa veniva accusato dell'omicidio di Giuseppe Dibello, 77enne spinto in mare il 2 maggio 2017. L'accusa venne derubrica in omissione di soccorso, poiché emerse che a spingere l'anziano signore fu l'amico diciassettenne. Un episodio che è costato al vita a un uomo e che non sembra non aver insegnato nulla all'adolescente, tornato a scuola per estorcere denaro e vendere sostanze stupefacenti.

Secondo accertamenti dei Carabinieri, il giovane costringeva i compagni dell'istituto professionale di Monopoli ad acquistare marijuana a prezzi ben più alti di quelli solitamente imposti dal mercato dello spaccio di stupefacenti. In particolare due giovani sarebbero stati costretti a sborsare 50 euro per ogni spinello. Senza più denaro, uno di loro sarebbe stato indotto a rubare i gioielli della madre. Proprio quest'ultima avrebbe ricostruito l'accaduto e accusato il quindicenne.

L'adolescente è ora sottoposto a misura cautelare di collocamento presso una comunità di San Severo, in provincia di Foggia. Il 29 gennaio, inoltre, dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso di Giuseppe Dibello. Secondo gli atti, il quindicenne si sarebbe reso protagonista di altri atti di violenza contro gli adulti: i propri genitori e un insegnante, circostanza che gli ha causato una sospensione dalla scuola.