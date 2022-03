“World’s best hospitals 2022” di Newsweek: l’ospedale Niguarda di Milano tra i migliori 50 al mondo L’ospedale Niguarda di Milano è tra i 50 migliori al mondo. A dirlo la classifica “World’s best hospitals 2022” stilata dalla rivista Newsweek.

A cura di Francesco Loiacono

La facciata dell’ospedale Niguarda a Milano

C'è un ospedale milanese tra i cinquanta migliori del mondo. È l'ospedale Niguarda, che si è classificato al cinquantesimo posto nella classifica "World's best hospitals 2022" stilata dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek su un totale di oltre 2.200 ospedali in 27 Paesi del mondo. Il Niguarda è il primo ospedale della Lombardia e il secondo d'Italia, dietro il Policlinico Gemelli di Roma che nella classifica generale appare al 37esimo posto. Il riconoscimento di Newsweek non è una novità per l'ospedale milanese, quanto una conferma: già nel 2020 infatti la struttura era entrata nelle migliori cinquanta al mondo.

L'ospedale Niguarda ha oltre 80 anni di storia

Il Grande ospedale metropolitano di Niguarda ha oltre 80 anni di storia: è stato aperto il 10 ottobre 1939 e comprende al suo interno tutte le specialità cliniche e chirurgiche per l’adulto e il bambino, incluso un centro per i grandi ustionati. Proprio relativamente ad alcune specialità cliniche la posizione in classifica del Niguarda è tra le migliori al mondo: è al 37esimo posto per la Gastroenterologia, al 53esimo per quanto riguarda l’Oncologia, all’80esimo per la Neurochirurgia, al 91esimo posto per la Cardiologia e al 96esimo per la Neurologia.

"Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di questo riconoscimento internazionale, che testimonia il grande lavoro dei nostri professionisti nella cura e nella ricerca scientifica", ha commentato in una nota il direttore generale Marco Bosio. Complimenti sono giunti anche dal presidente Attilio Fontana e dalla vice presidente e assessora al Welfare Letizia Moratti che hanno approfittato del riconoscimento per sottolineare la qualità del sistema sanitario lombardo, una qualità "certificata da ‘osservatori’ stranieri, con valutazioni che hanno riscontro molto spesso dall’apprezzamento dei pazienti e dei loro familiari", ha sottolineato Moratti.