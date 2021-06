in foto: (Immagine di repertorio)

Sono stati attimi di preoccupazione quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 giugno, in un campo estivo ospitato in una struttura in via Giovanni Battista Rasario a Milano, nel quartiere Figino. Sei bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni si sono infatti sentiti male, accusando gli stessi sintomi: principalmente vomito e mal di testa. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle 16. Ignote le cause dei malori, che potrebbero, ma si tratta solo di un'ipotesi, essere collegati a qualcosa mangiata a pranzo, almeno stando all'orario in cui i bimbi hanno manifestato il malessere. Immediata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Gli equipaggi dei due mezzi di soccorso hanno prestato direttamente sul posto le prime cure ai bambini coinvolti: tre bimbi dai 7 agli 8 anni e tre bambine dai 7 ai 9 anni.

Nessuno tra i bambini coinvolti è stato portato in ospedale: stanno tutti bene

I medici hanno visitato i piccoli, ascoltando da loro e dagli adulti i sintomi manifestati. Per fortuna, nonostante lo spavento, le loro condizioni non sono apparse gravi e infatti nessuno tra i bimbi visitati è stato portato in ospedale. Tutti sono invece stati affidati ai rispettivi genitori, che li hanno riportati a casa. Resta adesso da capire quale sia stata l'esatta causa dei malori in serie che hanno colpito i bimbi, anche se fortunatamente alla preoccupazione iniziale si è sostituito il sollievo per le loro buone condizioni di salute: in tempi di Coronavirus lo spavento dei genitori deve essere stato considerevole.