Vittorio Brumotti fa arrestare uno spacciatore durante un servizio a Milano, ma viene aggredito due volte Vittorio Brumotti è stato vittima di due aggressioni a Milano il 22 ottobre, prima a Chiaravalle e poi in via Arquà. L’inviato di Striscia la Notizia è stato colpito da un lancio di pietre e minacciato. La polizia ha poi identificato e arrestato un 26enne trovato in possesso di droga.

A cura di Fabio Pellaco

Vittorio Brumotti durante uno dei suoi servizi

Vittorio Brumotti è stato aggredito a Milano per due volte nella giornata di domenica 22 ottobre. Il noto campione di bike trial e inviato del programma Mediaset, Striscia la Notizia, stava registrando uno dei suoi servizi dove denuncia lo spaccio di droga. Insieme alla sua troupe è stato prima colpito da un lancio di pietre e poi minacciato da un giovane. La Polizia, intervenuta sul posto, ha denunciato tre persone e arrestato uno spacciatore 26enne perché trovato in possesso di droga.

Brumotti è stato colpito da un lancio di pietre

La prima aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica. Attorno alle 14 Brumotti si trovava in via Sant'Arialdo, nel quartiere di Chiaravalle, periferia Sud-Est di Milano, una strada nota per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Mentre stava riprendendo un presunto spacciatore è stato raggiunto da un lancio di pietre da parte di alcune persone presenti.

Il biker non ha subito ferite, ma la produzione ha immediatamente avvertito il 112. La centrale operativa ha inviato una volante che ha identificato tre delle persone responsabili. Si tratta di un 58enne e un 35enne di nazionalità marocchina e di un 34enne russo, che sono stati denunciati dagli agenti a vario titolo per spaccio e per porto di oggetti atti a offendere.

Nella seconda aggressione è stato arrestato uno spacciatore

In serata si è verificata la seconda aggressione, questa volta nella zona di via Padova. Intorno alle 19.30 la troupe si trovava in via Arquà quando Brumotti ha discusso con uno spacciatore che lo ha minacciato. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Questura di via Fatebenefratelli.

L'uomo, un 26enne egiziano, è stato arrestato dalla Polizia perché trovato in possesso di dieci grammi di cocaina e 90 grammi di hashish. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine.