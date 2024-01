Violenta ragazzina di 14 anni in auto, si erano conosciuti in chat: arrestato 27enne Un uomo di 27 anni è stato arrestato perché accusato di aver violentato una ragazzina di 14 anni sulla sua automobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazzina di quattordici anni è stata violentata a Mantova. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, l'adolescente aveva conosciuto il suo aggressore sui social. I due si erano dati appuntamento e, durante il primo incontro, è stata stuprata. L'arrestato è un uomo di 27 anni. I fatti sono accaduti lo scorso maggio.

La violenza sessuale avvenuta sull'automobile del 27enne

La minorenne frequenta la prima superiore di un istituto della provincia. I due si sarebbero scambiati alcuni messaggi in chat fino a quando l'uomo non le avrebbe proposto un appuntamento. La ragazzina ha accettato. Si sarebbero quindi incontrati a Suzzara.

La quattordicenne avrebbe raggiunto il 27enne sulla sua automobile parcheggiata in un luogo appartato: appena salita a bordo, ha subito la violenza. Una volta a casa, la vittima ha raccontato tutto alla famiglia. È stata così portata in ospedale dove è stata sottoposta a visite e accertamenti: gli esami hanno confermato la violenza subita. C'erano, infatti, lesioni aggravate nelle parti intime.

Il 27enne si trova agli arresti domiciliari

È stata sporta denuncia e il pubblico ministero ha chiesto l'arresto immediato del 27enne. Il giudice per le indagini preliminari non ha però convalidato la misura. Il pm ha quindi presentato ricorso al tribunale del Riesame dove ha ottenuto gli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 gennaio, si è svolto l'incidente probatorio: è stata ascoltata, in audizione protetta, la minorenne.

La vittima soffrirebbe di attacchi di panico e insonnia: ha infatti ottenuto un supporto psicologico.