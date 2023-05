Violenta la figlia di tre anni: arrestato un uomo di 46 anni Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato la figlia da quando aveva tre anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe abusato per anni della figlia: è questa l'accusa che è stata rivolta a un uomo di 46 anni che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 maggio, è stato arrestato dai carabinieri su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano, Guido Salvini. Il 46enne dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico.

La piccola sarebbe stata vittima di violenze per diversi anni

Le indagini degli inquirenti sono partite lo scorso 19 aprile. L'ex compagno del 46enne ha mostrato ai carabinieri, di un comune in provincia di Lodi, una chat Whatsapp. In quei messaggi il padre della bimba avrebbe proposto un rapporto sessuale durante il quale ci sarebbe stata anche la figlia. Da quella immagine, sono scattate le indagini dei militari che hanno ricostruito anni di abusi.

L'uomo avrebbe filmato gli abusi e li avrebbe condivisi in chat

Le violenze sarebbero iniziate quando la piccola, che oggi ha undici anni, aveva solo tre anni. Sarebbe stata violentata in casa, in automobile e anche in un camper dove il 46enne avrebbe vissuto per un periodo. L'uomo avrebbe girato anche alcuni video degli abusi che avrebbe poi inviato su Whatsapp. Le immagini sono finite all'interno dell'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Giovanni Tarzia.

Nell'ordinanza di custodia cautelare, il giudice ha sottolineato che è evidente la pericolosità del 46enne perché "manifesta non solo una particolare propensione al compimento di violenze e atti sessuali nei confronti della figlia minore", ma anche un'evidente "desiderio di includere altri soggetti negli abusi".