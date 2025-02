Vigili frugano nell’immondizia e identificano chi li ha abbandonati: multa salata per il trasgressore

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Abbandona un sacco pieno di rifiuti a lato della carreggiata. Pensava di farla franca e invece i vigili urbani hanno fatto di tutto per rintracciarlo e multarlo. Anche frugare nell'immondizia per trovare, come poi effettivamente è stato, indizi utili all'identificazione del trasgressore. È successo a Valsassina, provincia di Lecco.

Il trasgressore è un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni, residente in Valsassina, ha abbandonato un sacco di rifiuti lungo una tortuosa strada provinciale che collega i comuni di Ballabio e Monterone, in provincia di Lecco. Si tratta dell'unica trada che consente di arrivare a Morterone, un piccolissimo comune montano a quota 1070 metri, noto per essere il meno abitato d'Italia con 31 cittadini residenti.

I vigili hanno deciso di combattere con tutte le forze questi atti incivili

Ebbene il 20enne sperava di farla franca, ma i vigili lo hanno rintracciato e identificato come responsabile del gesto, frugando nella sua spazzatura. Spiega la polizia locale che l'abbandono di rifiuti lungo la provinciale, una strada come detto tortuosa e molto isolata, è purtroppo frequente e per questo i vigili hanno deciso di combattere questo malcostume con tutte le loro forze e con tutto il loro impegno. A costo, per l'appunto, di ispezionare minuziosamente il contenuto dei sacchi di immondizia lasciati a bordo della carreggiata, come in effetti è avvenuto nel caso del 20enne. Grazie alle ispezioni sono stati identificati alcuni responsabili di questi atti incivili e, in questo caso, il ragazzo ha ricevuto una multa salata per il suo gesto che sperava passasse inosservato.