Un ragazzo di 21 anni ha aggredito il padre, sferrandogli un pugno al volto tanto violento da fargli perdere un occhio. È successo a Vigevano, in provincia di Pavia, verso le 17.15 di sabato pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, tra il giovane e il genitore, un uomo di 54 anni, è scoppiata una violenta lite fuori da un bar in via Vittorio Emanuele II, dove il 21enne aveva raggiunto il padre per chiedergli dei soldi. Richiesta che, stando al racconto della vittima, negli ultimi tempi il figlio, già noto alle forze dell'ordine, faceva sempre più spesso e che lui non riusciva più a sostenere. Così sabato pomeriggio il 54enne ha negato i soldi al giovane, scatenando la sua ira: dopo il rifiuto, infatti, il 21enne si è scagliato contro il padre con rabbia e lo ha colpito con un pugno al volto.

Il figlio è stato arrestato per lesioni personali

Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 che hanno trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Qui i medici hanno provveduto all'intervento chirurgico di rimozione del bulbo oculare sinistro: a causa della gravità delle ferite, infatti, i medici non sono riusciti a salvare l'occhio all'uomo che resta ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Per il giovane invece sono scattate le manette poco dopo l'aggressione. Davanti al giudice dovrà rispondere di lesioni personali, aggravate dal fatto che il giovane è già noto alle forze di polizia. Resta ora compito dei carabinieri capire se si sia trattata della prima lite tra padre e figlio o se il padre fosse già stato vittima della violenza del 21enne.