Venerdì i funerali di Laura Ziliani: le figlie hanno chiesto di partecipare L’ultimo addio a Laura Ziliani, l’ex vigilessa uccisa a Temù lo scorso maggio, si terrà venerdì alle 15 nel quartiere di Chiesanuova. La due figlie indagate per omicidio hanno chiesto di partecipare per i funerali.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo più di otto mesi Laura Ziliani potrà avere il funerale. Era l'8 maggio dello scorso anno quando dell'ex vigilessa di Temù non si avevano avute più sue notizie, almeno fino a tre mesi dopo quando il suo corpo è stato trovato sulla riva del fiume. Venerdì 25 febbraio Laura potrà essere seppellita a Brescia, nella città dove viveva con le sue tre figlie. Per l'omicidio ora sono indagate, e in carcere, proprio due delle sue tre figlie, Paola e Silvia Zani. Le manette a settembre erano scattate anche per il fidanzato della maggiore Mirto Milani. Ora tramite i loro avvocati le due figlie hanno chiesto di partecipare ai funerali.

La relazione finale del medico di base

Il via libera alla sepoltura è stato deciso dal sostituto procuratore Caty Bressanelli che dal giorno della scomparsa indaga sul caso. Ormai tutti gli accertamenti sono stati fatti sul corpo della ex vigilessa. Nelle settimane scorse è stata presentata anche la relazione finale del medico legale che ha confermato che Laura Ziliani è morta per soffocamento e poi seppellita. Nel dettaglio, sarebbe stata prima narcotizzata con dei farmaci e poi soffocata: chi l'abbia soffocata è ancora tutto da chiarire. I tre indagati però, come stabilito dalla Procura, avrebbero progettato e realizzato un piano per depistare le indagini. I medici oltre ad escludere che gli ansiolitici possano aver provocato un arresto delle funzioni vitali, hanno escluso l'ipotesi di una morte violenta: non ci sono segni né di violenza e né di fratture.

I funerali a Brescia alle 15

A organizzare i funerali sono la madre, i due fratelli e la terza figlia: hanno deciso che l'ultimo saluto alla ex vigilessa sarà organizzato a Brescia e non nel paese di montagna. Più precisamente nel quartiere di Chiesanuova dove abita la madre di Laura. Alle 15 dopo mesi si potrà dare l'ultimo addio a Laura: saranno presenti in tanti. Se ci saranno anche due figlie indagate l'ultima parola spetterà al pubblico ministero Caty Bressanelli, titolare dell'inchiesta.