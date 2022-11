Vede la polizia arrivare e tenta di fuggire: nel suo negozio c’erano decine di prodotti scaduti Il titolare di un negozio che vende alimenti e bevande ha provato a fuggire alla vista della polizia. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato 86 prodotti scaduti.

A cura di Enrico Spaccini

Con ogni probabilità, quando gli agenti della polizia locale di Brugherio (in provincia di Monza e della Brianza) sono usciti per ispezionare alcuni esercizi commerciali del centro cittadino non si aspettavano una simile reazione. Uno degli esercenti, infatti, avrebbe tentato di fuggire dal locale che stava gestendo nella speranza di far perdere le proprie tracce. Speranza poi risultata vana.

Scaduti 86 prodotti tra gli scaffali

Era la mattina di mercoledì 23 novembre. Gli agenti della polizia locale erano appena arrivati nel centro di Brugherio e si stavano avvicinando in uno degli esercizi commerciali che vendono alimenti e bevande. Ad un certo punto, la persona che stava dietro alla cassa è uscito di corsa dal locale e si è dato alla fuga.

Il fuggitivo, però, è stato rintracciato poco dopo, con l'ispezione che era già iniziata. Riportata al negozio, ha dovuto spiegare agli agenti come mai tra i suoi scaffali c'erano 86 confezioni di prodotti scaduti e con etichettatura irregolare, cioè senza la dicitura in lingua italiana. Sequestrata, quella merce verrà distrutta e gli costerà una sanzione di 1.800 euro.

Il secondo negozio e la vendita degli alcolici

Poco dopo, è iniziata l'ispezione in un secondo negozio. In questo caso il venditore non ha provato a scappare, ma comunque in vendita c'erano diversi prodotti con la data di scadenza superata. In tutto sono state sequestrate 30 confezioni di alimenti vari e anche questi saranno distrutti.

Inoltre, sono state accertate delle irregolarità amministrative anche sulla vendita degli alcolici. La polizia ha posto i sigilli alle bottiglie e il titolare è stato sanzionato. Con la multa da 1.660 euro, l'esercente si è deciso a iniziare le pratiche presso i monopoli per regolare la vendita degli alcolici.