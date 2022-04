Varese, scoperti 87 “furbetti” del reddito di cittadinanza: tutti denunciati I controlli sono avvenuti nei confronti di 600 beneficiari del reddito di cittadinanza. Gli indagati erano riusciti a ottenere dallo Stato oltre 433mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

Erano riusciti a ottenere il reddito di cittadinanza ma senza averne diritto. La cifra ottenuta in modo fraudolento nel complesso ammonta a 433mila euro. Ora per 87 persone è scattata una denuncia a piede libero. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e condotte dai carabinieri del nucleo investigativo, gli indagati non erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed era in possesso di false attestazioni. Avrebbero in qualche modo ottenuto il sussidio e presentato i requisiti richiesti. Si trattano di tutte persone straniere.

I controlli su oltre 600 beneficiari del reddito di cittadinanza

Nel dettaglio, i controlli sono avvenuti nei confronti di 600 beneficiari del reddito di cittadinanza. Stando alla documentazione fornita dagli indagati, i richiedenti stranieri avevano dichiarato di essere in Italia da almeno dieci anni risultando però cancellati all'Anagrafe comunale oppure residenti in altre località rispetto a quella fornita nella documentazione. Così le 87 persone erano riuscite a ottenere dallo Stato oltre 433mila euro: ora sotto indagini ci sono gli enti attraverso il quale gli indagati hanno presentato domanda. I militari dovranno capire se ci sono state eventuali complicità. Intanto subito è stata informata la direzione provinciale dell'Inps che ha provveduto ha bloccare subito le erogazioni nei confronti degli indagati. Dovranno ora restituire tutti i soldi ottenuti in modo illegale allo Stato.

Nel 2021 oltre 217mila i lombardi che hanno fatto richiesta del reddito di cittadinanza

Ma non solo "furbetti" del reddito di cittadinanza in Lombardia. Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Marco Degli Angeli che a Fanpage.it ha detto: "Dal 2019 c'è un trend che dimostra come la situazione della povertà sia un elemento in continua crescita. Quello che balza all'occhio è che mentre il reddito di cittadinanza coglie le esigenze di nuclei familiari che non sono solo mono-familiari, la pensione di cittadinanza coinvolge sempre più persone da sole e questo amplifica ancora di più l'aiuto che viene dato da queste misure". Nel 2021 sono stati oltre 217mila i lombardi che sono stati aiutati dal Reddito o Pensione di cittadinanza: a darne notizia è l'ultimo studio statistico elaborato dall'Inps.