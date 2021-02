C'è chi canta e chi fa da comparsa nel video di musica trap girato da un gruppo di ragazzi in cui appare davanti alle telecamere hashish, marijuana e anche una pistola. Ora 27 giovani sono stati indagati per "invasioni di terreni ed edifici". A far scattare la denuncia infatti è stato il proprietario dell'immobile di Mornago, nel Varesotto: così da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fatto scattare le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano e da quella di Busto Arsizio, che hanno portato a diverse perquisizioni nelle case di tutti i componenti del gruppo. I militari a casa di uno di loro, un ragazzo di 20 anni, hanno trovato 150 grammi di marijuana e 3mila euro in contanti. Droga e denaro che hanno fatto scattare l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Mentre un altro ragazzo, questa volta di 16 anni, è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e otto grammi di hashish. E così è stato denunciato per spaccio. Altri 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Varese quali assuntori di stupefacenti.

Nel video violante tutte le norme anti Covid

In una delle case perquisite è stata trovata anche la pistola usata del videoclip. Dai successivi accertamenti l'arma è risultata una scacciacani. E ancora: nel video, che ha superato le oltre 46mila visualizzazioni, si vedono i ragazzi uno vicino all'altro senza rispettare la distanza di sicurezza e senza indossare la mascherina, violando così tutte le norme anti-Covid. I ragazzi nella maggior parte del video poi ballano, cantano, girano in macchina e puntano la pistola contro la telecamera. Per quattro di loro ora sono scattati dei provvedimenti: l’arrestato, in carcere, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio in attesa di celebrare il rito direttissimo.