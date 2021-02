Neanche il tempo di riaprire la farmacia dopo la pausa pranzo e accogliere il primo cliente over 80, che il portale in uso dai farmacisti per la prenotazione al vaccino anti Covid – al via da oggi lunedì 15 febbraio dalle 13 – non ha più funzionato. "Solo una schermata bianca e la pagina in continuo caricamento", si sono trovati davanti alcuni farmacisti di Milano che non hanno potuto far altro che rimandare a casa il cliente e invitarlo a tornare il giorno successivo. La causa di questo blocco sarebbe il sovraffollamento degli utenti collegati, ma "dopotutto potevamo immaginarlo", fa sapere a Fanpage.it la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca. Che poi spiega: "Già alle 13 il sistema era lento, poi alle 15.30 con la riaperture delle farmacie dopo la pausa pranzo il portale si è proprio bloccato". La presidente Racca invita a ripresentarsi in farmacia domani: "La gente è preoccupata. Il futuro è il vaccino, unica arma per sconfiggere il Covid. Per questo sono tante le persone che già questo pomeriggio sono andate in farmacia: la richiesta di iscrizione è stata fin da subito molto alta". Questa corsa alla prenotazione – come conferma anche la presidente Racca – è anche segno che le persone credono nel vaccino per difendersi dal virus.

Dalle 13 solo 3.190 adesioni attraverso le farmacie

Fino alle 16.30 sono circa 3.190 le adesioni effettuate attraverso una farmacia, tutte effettuate tra le 13 e le 15.30 di oggi. Prima infatti che il sistema andasse in tilt. Sono invece 37.392 adesioni tramite portale adesioni e 103 adesioni effettuate da medici. Le persone in attesa di entrare nel portale attivato da Regione Lombardia sono invece circa 96mila e 600. Per alcuni farmacisti il problema è anche l'informazione poco chiara arrivata alle persone: "Non è che prima ti prenoti prima ti vaccini. Questo passaggio permette di inviare la propria adesione al vaccino. Solo successivamente si verrà contattati su ora e luogo della vaccinazione", precisano dalla farmacia Ambreck di Milano. E ancora: "Oggi non sarà possibile fare neanche una vaccinazione. Chiediamo ai nostri clienti di tornare domani". Stesse parole utilizzate dai proprietari della farmacia Ferrarini e Ticinese sempre di Milano.