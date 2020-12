È atterrato attorno alle 4 di notte all'aeroporto di Malpensa uno degli aerei che hanno portato in Italia altre 470mila vaccini anti Covid della casa farmaceutica Pfizer. Sono 94.770 le dosi consegnate alla Lombardia che nei prossimi giorni saranno destinati agli operatori sanitari e alla residenze di cura per anziani. Le dosi, sempre conservate a bassissima temperatura, hanno poi lasciato nella notte Malpensa sui mezzi Dhl scortati della Guardia di Finanza e della Polizia per aggiungere i centri di stoccaggio.

Domani 31 dicembre le prime somministrazioni

Stando a quanto riferito dall'assessore al Welfare Giulio Gallera le prime somministrazione avverranno domani giovedì 31 dicembre. Oggi le dosi arriveranno nei punti di stoccaggio dove sono già presenti frigoriferi adeguati per mantenere a bassa temperatura il vaccino. L'assessore lombardo ha spiegato, inoltre, che entro il mese di gennaio arriveranno in Lombardia in tutto 491.400 dosi, suddivise in cinque date diverse, che serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo.

Prossimi vaccini in arrivo per il 4 gennaio

Oltre alle consegne di oggi mercoledì 30 dicembre, altre dosi sono attese per il prossimo 4 gennaio (76 vassoi), 11 gennaio (83 vassoi), 18 gennaio (82 vassoi) e 25 gennaio (98 vassoi). "Ogni vassoio contiene 195 fiale – spiega Giacomo Lucchini, responsabile regionale della campagna nazionale di vaccinazione Anti-Covid – e da ogni fiala, in base alle ultime disposizioni, si ricavano 6 dosi di vaccino. Il numero delle dosi e la tempistica delle consegne verranno confermate di volta in volta nel corso delle quotidiane riunioni fra le Regioni e la Struttura Commissariale". L'augurio per il nuovo anno è che in un mese riescano a essere vaccinati tutti gli operatori sanitari, ospiti e operatori delle RSA, dipendenti e volontari dei servizi di emergenza urgenza.