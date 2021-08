Vaccini, in Lombardia l’83 per cento di chi ha più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose La campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia ha raggiunto l’83 per cento della popolazione con più di 12 anni. Lo ha annunciato in un messaggio su Twitter la vicepresidente e assessora al welfare Letizia Moratti. Un dato che sembra promettere bene per quanto riguarda il rientro tra i banchi di scuola, previsto in Lombardia il 13 settembre.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Lombardia l’83 per cento della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato in un messaggio su Twitter la vicepresidente e assessora al welfare Letizia Moratti. "Il 75 per cento ha completato il ciclo, l’85 per cento ha aderito – ha aggiunto – I numeri della campagna vaccinale di Regione Lombardia, ci spingono a guardare con cauto ottimismo alla ripresa delle attività e della scuola". Il rientro tra i banchi è previsto in Lombardia il 13 settembre.

Rimane il nodo dei vaccini agli insegnanti

Se i dati delle vaccinazione in Lombardia rimangono i più alti del Paese, non sembra ancora risolto il nodo delle somministrazioni agli insegnanti. Secondo l'ultimo aggiornamento sui dati di settimana scorsa, se sulla popolazione totale risulta che abbia aderito alla campagna vaccinale anti-Covid circa l’86 per cento del totale, mancano all'appello ancora 25 mila persone all'interno del personale scolastico.

Tamponi gratis negli aeroporti a chi rientra dalle vacanze in Sicilia e Sardegna

Intanto proseguono i servizi messi in campo per il monitoraggio dei casi Covid-19 al rientro dalle vacanze, anche in vista del rientro a scuola. Venerdì scorso è stato annunciato da una nota di Regione Lombardia che negli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio è possibile effettuare dei tamponi gratuiti per chi rientra da zone in cui i contagi sono aumentati sensibilmente, come ad esempio la Sicilia e la Sardegna. Dai dati pubblicati fino a ieri nessuno dei volontari che si è sottoposto a questo servizio di tamponi gratis è risultato positivo.