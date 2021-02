in foto: (Immagine di repertorio)

Da lunedì 15 febbraio in Lombardia gli over 80 potranno rivolgersi al medico di famiglia o alla farmacia di fiducia per fissare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino: è quanto affermato dall'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti durante un'intervista al Tgr Lombardia.

Dal 24 febbraio partiranno le somministrazioni

Si aggiunge quindi un nuovo tassello al piano vaccinazione anti Covid di Regione Lombardia. Stando al calendario, gli over 80 – che si inseriscono nella fase due del piano – dovrebbero ricevere le loro dosi dal 24 febbraio. L'anziano, tramite i suoi famigliari e adesso il medico di base e la farmacia – dovrà registrarsi su un portale dedicato. Successivamente sarà contattato da un operatore o riceverà un messaggio sul telefono dove saranno riportate tutte le informazioni necessarie.

Ecco quando toccherà ai medici odontoiatri liberi professionisti

Sempre nella stessa giornata il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano ha annunciato che da domani, mercoledì 10 febbraio, partirà – nel centro vaccinale del Policlinico di Milano – la vaccinazione dei liberi professionisti: "Proprio ieri, in via informale, abbiamo ricevuto da alcuni nostri iscritti, la conferma della ricezione della comunicazione da parte della Regione della disponibilità del vaccino per i primi medici libero professionisti". Al momento non è ancora chiaro quali saranno i tempi di vaccinazione per tutti i medici che sono stati inseriti nelle liste. Incerta anche la data relativa all'inizio della fase tre che coinvolge gli under 55 tra gli insegnanti, le forze dell'ordine, gli autisti dei mezzi pubblici e altre categorie esposte al contagio. Questa dipenderà esclusivamente dall'arrivo delle dosi del vaccino AstraZeneca. L'ostacolo più grande è rappresentato infatti dall'approvvigionamento: al momento entro la fine di febbraio dovrebbero arrivare oltre 600mila dosi.