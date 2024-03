Va a trovare la figlia e poi scompare: Augusta Vanotti trovata morta vicino a un fiume Di Augusta Vanotti non si avevano più sue notizie da quando giovedì sera era uscita dalla casa di sua figlia: è stata trovata morta ieri domenica 10 marzo a Bienno. Forse è caduta accidentalmente dopo essersi sentita male. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Augusta Vanotti, 51 anni, era scomparsa da giorni. Da quando aveva lasciato la casa della figlia giovedì sera per fare ritorno a casa, ma nella sua abitazione non ci è mai arrivata. Il giorno dopo erano scattate le ricerche: purtroppo la 51enne è stata trovata senza vita nel pomeriggio di ieri domenica 10 marzo sul greto del fiume Grigna a Bienno, in provincia di Brescia. Il corpo era tra le rocce vicinissime all'acqua.

Purtroppo i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso: la donna era morta già da tempo. Ora spetta alle forze dell'ordine cercare di capire cosa sia successo. L'ipotesi più probabile al momento è che Augusta Vanotti si sia sentita male e sia caduta violentemente. Come riporta Brescia Today, tutto ora dovrà essere accertato dall'autopsia che è stata disposta dalla Procura sul corpo della donna. Sul corpo sarebbero visibili feriti compatibile a una caduta ma per qualsiasi conferma di quanto accaduto si attenderanno i risultati dei medici legali.

Ora in tanti piangono la donna, era residente a Cividate Camuno in Val Camonica, provincia di Brescia. Qui si era trasferita da qualche tempo, forse per l'amore che aveva per le passeggiate nella natura.