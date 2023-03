Va a fuoco la cucina di un ristorante in centro a Milano: una persona intossicata La cappa della cucina di un ristorante in corso Garibaldi a Milano ha preso fuoco: una persona è stata trasportata in codice giallo in ospedale, sarebbe stata intossicata a causa del fumo.

A cura di Giorgia Venturini

Nel pomeriggio di oggi 21 marzo è scoppiato un incendio in una palazzina di 4 piani in corso Garibaldi a Milano. Sul posto si sono precipitati cinque mezzi dei vigili del fuoco: a prendere fuoco è stata la cucina dell'osteria Osteria Brunello. Dalle prime informazioni, una persona è rimasta intossicata. Per lei è stato richiesto il ricovero al fatebenefratelli in codice giallo.