Anche in Lombardia scatta il V-Day, il ‘Vaccination Day' che in tutta Europa dà inizio alla campagna di immunizzazione contro il Covid-19. Sono in arrivo le prime 324 fiale di vaccino anticovid – consegnate dalle forze armata – che permetteranno di ottenere 1.620 dosi.

A Niguarda le prime iniezioni per il V-day

È atteso per le 10.30 di oggi, 27 dicembre, l'arrivo dello scatolone con le prime dosi destinate agli operatori sanitari lombardi all'ospedale milanese di Niguarda, dove si terrà un punto stampa per il lancio della campagna con il presidente della Regione, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'assessore regionale Giulio Gallera, il capo della Rappresentanza della Commissione Europea del nord Italia, Massimo Gaudina e il direttore generale di Niguarda, Marco Bosio.

Le prime persone vaccinate a Niguarda saranno l'operatrice socio-sanitaria Adele Gelfo, che durante l'emergenza ha lavorato nel reparto di terapia intensiva, e Grazia Fresta per gli ‘addetti ai servizi'. Tra i primi vaccinati lombardi ci sono anche i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri.

Chi sono i primi vaccinati in Lombardia

Nella prima giornata verranno vaccinati anche alcuni medici, scienziati e professori divenuti in questi mesi volti noti per il loro impegno contro il Covid. Tra loro i professori Galli, Zangrillo, Rizzardini, Pesenti, Harari, Pregliasco e Signorelli. A Varese il professor Grossi, a Mantova il professor De Donno e a Pavia il professor Bruno. Ha confermato la sua disponibilità a sottoporsi a vaccinazione anche la dottoressa Annalisa Malara.

Nel pomeriggio le prime vaccinazioni ad Alzano, Codogno e al Pio Albergo Trivulzio

Le altre dosi saranno inviate in tutte le province, in modo tale che si possa partire nel pomeriggio con la somministrazione a professionisti sanitari e sociosanitari. Tra i 14 siti scelti ci sono anche luoghi simbolo dell'emergenza in Lombardia, all'ospedale di Codogno, dove lo scorso febbraio fu trovato il paziente 1 del Coronavirus in Italia, a quelli di Alzano Lombardo e di Bergamo. Ma anche il Pio Albergo Trivulzio, la storia Rsa milanese travolta in primavera dai contagi.