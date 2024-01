Uomo trovato morto in un fossato accanto al suo scooter: i parenti lo cercavano da due giorni Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, è stato trovato il cadavere di un uomo in fossato: era scomparso da due giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, un uomo di 39 anni è stato trovato morto in un fossato a Castellucchio, comune che si trova in provincia di Mantova. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, sembrerebbe che la moglie e i figli lo cercavano da due giorni. Lo aspettavano infatti a casa lunedì sera, dopo una giornata di lavoro.

Tutta la comunità di Goito cercava il 39enne

Ad aiutarli nelle ricerche, c'era anche tutta la comunità indiana di Goito. Il corpo del 39enne è stato trovato nella giornata di oggi e precisamente poco prima di mezzogiorno: era accanto al suo scooter. È stato individuato sulla strada Gabbiana: si tratta di una via che si trova in aperta campagna nel territorio Castellucchio.

A dare l'allarme è stato un passante: ha infatti visto che nel fossato c'era il motorino e il cadavere. Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto: non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. L'uomo potrebbe essere morto lunedì stesso. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La vittima lascia due figli piccoli

Il magistrato potrebbe disporre anche l'autopsia per capire cosa possa aver provocato l'incidente se il malore o la strada ghiacciata. La vittima lascia una moglie e due figli piccoli. Viveva in Italia da diversi anni. Lavorava in un allevamento di vitelli nella zona tra Castellucchio e la frazione di Gabbiana.