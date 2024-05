Uomo travolto da un treno merci alla stazione di Lodi: inutili i soccorsi

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 63 anni è morto travolto da un treno merci alla stazione di Lodi. Stando ai primi accertamenti l'incidente è avvenuto questa mattina giovedì 30 maggio verso le 8.30: il convoglio era in transito tra Lodi e Tavazzano quando è avvenuto l'impatto.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora si lavora per cercare di capire con esattezza quanto accaduto: al momento non si esclude nessuna pista investigativa. Intanto il traffico della linea ferroviaria ha subito importanti ritardi: alcuni treni sono stati cancellati e per altri la corsa è stata ridotta.