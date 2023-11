Uomo attraversa la strada e viene investito da un tram: l’autista lo soccorre per primo Un uomo di 87 anni è stato investito da un tram mentre si trovava in via Giambellino, all’altezza del civico 30 a Milano: l’autista del tram è stato il primo a scendere e a soccorrere l’anziano.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 87 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un tram della linea 14 nella mattinata di oggi venerdì 10 novembre mentre si trovava in via Giambellino, all'altezza del civico 30 a Milano. Stando alle prime informazioni, a soccorrerlo per primo è stato infatti l'autista di 51 anni e il personale di Atm Successivamente sono intervenuti anche i sanitari del 118 che lo hanno soccorso sul posto prima di trasportarlo in codice giallo in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Per tutti i rilievi del caso sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, al lavoro ora per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Intanto la linea 14 è stata fermata per qualche minuto prima di riprendere il suo percorso dal momento che da questa mattina è anche in corso lo sciopero della metropolitana.