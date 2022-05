Uno sciame di api arriva in piazza Argentina a Milano: così sono state portate via Uno sciame di api in piazza Argentina a Milano: è quanto visto da alcuni cittadini che hanno così chiamato le forze dell’ordine. È poi intervenuto un apicoltore che le ha portate via.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Milanobelladadio Instagram

Il caldo che sta investendo la città di Milano non sta fermando nessuno tantomeno lo sciame di api che alcuni cittadini si sono ritrovati in piazza Argentina a Milano. Nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo, lo sciame ha "ricoperto" – come si può vedere in un video postato dalla pagina social MilanoBellaDaDio – un pacco posto su una bicicletta. Considerata la situazione, i passanti hanno quindi deciso di allertare le forze dell'ordine. Gli agenti hanno poi richiesto l'intervento di un apicoltore.

L'intervento dell'apicoltore

Prima che il tecnico iniziasse con la sua attività, i poliziotti hanno transennato l'area circostante la Farmacia Ambrecht, in corso Buenos Aires. L'apicoltore si è così avvicinato allo sciame. Subito dopo ha spruzzato del fumo sugli insetti con l'obiettivo di calmarle. Le ha poi messe in sicurezza e portate in un altro luogo. Così facendo è stato permesso ai cittadini di poter proseguire tranquillamente le proprie attività. Per il momento, restano sconosciuti i motivi che possano averle attirate su quella bici.

Un episodio simile già nel 2017

Quello di oggi pomeriggio, non è il primo episodio simile: già nel 2017 – e sempre nella nota zona di Corso Buenos Aires – diecimila api (un numero nettamente superiore rispetto a quello di oggi pomeriggio) si erano appoggiate su una bicicletta appoggiata a un palo. Anche in quell'occasione, i passanti avevano chiamato la polizia locale. Gli agenti, così come accaduto oggi, hanno transennato l'area e richiesto l'intervento di un apicoltore, L'esperto, dopo aver catturato l'ape regina, aveva messo in sicurezza le api.