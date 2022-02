Una statua per Margherita Hack: è la seconda dedicata a una donna a Milano Milano a giugno avrà la sua seconda statua dedicata a una donna, all’astrofisica Margherita Hack. La realizzazione della scultura in bronzo dedicato a Margherita Hack è stata affidata all’artista bolognese Daniela Olivieri, in arte Sissi.

A cura di Giorgia Venturini

Milano avrà la sua scultura dedicata all'astrofisica Margherita Hack: sarà posizionata in largo Richini, proprio davanti all'Università Statale. Sarà la prima statua dedicata a una donna a Milano ad esser posizionata in un luogo pubblico: oggi in città l'unica scultura in onore di una donna è quella di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, figura che ha fatto la storia del Risorgimento italiano, ma si trova in una via privata. Ma sarà anche la prima scultura ad essere dedicata a una donna di scienza in Italia. La realizzazione della scultura in bronzo dedicato a Margherita Hack è stata affidata all'artista bolognese Daniela Olivieri, in arte Sissi: il suo lavoro, intitolato "Sguardo fisico", è stato preferito ad altre artiste. L'inaugurazione è attesa per giugno. Il progetto è promosso da Fondazione Deloitte in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto dell'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano.

La scienziata raffigurata mentre guarda le stelle

Davanti all'università, dunque, sorgerà la statua di Margherita Hack: l'artista raffigurerà la scienziata intenta a osservare le stelle mentre emerge da un vortice raffigurante una galassia. L’astrofisica è raffigurata mentre alza le braccia verso l’alto, simulando un telescopio: "si tratta di un vero e proprio invito alla scoperta e all’immaginazione, che dichiara quella determinazione e tenacia che le permisero di affrontare la sfida con il mondo scientifico, al tempo dominato da figure maschili", come precisano in una nota dalla Fondazione Deloitte.

Assessore: Alto valore simbolico

"Siamo orgogliosi – precisa il presidente di Fondazione Deloitte Guido Borsani – di poter rendere omaggio a Margherita Hack che, quale grande scienziata stimata a livello internazionale, rappresenta un modello per le ragazze e i ragazzi che oggi vogliono dedicarsi agli studi in ambito Stem. Attraverso la sua storia personale ha dimostrato che è possibile superare limiti che ostacolano la conoscenza e il progresso personale e di tutta la società". Durante la conferenza di presentazione questa mattina è intervenuto anche l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi: "Collocare il monumento dedicato a Margherita Hack davanti all’Università Statale aumenta il già alto valore simbolico di questa operazione che, ricordiamo, ha visto il contributo artistico e progettuale di diverse artiste note a livello internazionale. L’opera sarà collocata in uno spazio centrale e storico, un luogo di grande passaggio di cittadini e studenti, andando ad arricchire il patrimonio di arte pubblica milanese con un’immagine contemporanea molto evocativa della grande scienziata, esempio e simbolo dell’eccellenza femminile in ambito Stem".