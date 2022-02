Un uomo è stato trovato morto in una piazzetta: si indaga sulle cause della morte Un uomo è stato trovato morto in una piazzetta a San Donato Milanese: si tratta di un 54enne probabilmente un clochard. Per il momento, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo è stato trovato morto in una piazzetta: è successo tra giovedì 10 e venerdì 11 febbraio a San Donato Milanese, comune in provincia di Milano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Al loro arrivo però, l'uomo era già morto. Si indaga sulle possibili cause della morte. Al momento, l'ipotesi più accreditata è che – a provocarne il decesso – sia stato un malore.

Il corpo trovato dietro al supermercato Esselunga

Secondo le prime informazioni circolate, sembrerebbe che la vittima sia un uomo di 54 anni. Il suo cadavere è stato trovato in piazza Norberto Bobbio: questa si trova dietro al supermercato Esselunga. Dopo aver notato il suo corpo, sono state allertate le forze dell'ordine. I carabinieri sono arrivati intorno all'1.15 insieme ai medici e ai paramedici del 118 che sono stati inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia) a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica. Gli operatori sanitari però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima soffriva di patologie pregresse

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dai militari, sembrerebbe che il 54enne fosse un clochard. Vicino a dove è morto, è stato infatti trovato un giaciglio forse creato dallo stesso per passarvi la notte. Per il momento l'ipotesi è che sia morto a causa di un malore. I militari, dopo aver svolto tutti i rilievi del caso, hanno raccolto alcuni elementi e scoperto che il 54enne soffriva di patologie pregresse. Rimangono comunque aperte ulteriori strade necessarie ad accertare la dinamica di questa tragedia.