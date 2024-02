“Un treno da Milano all’aeroporto di Orio Al Serio non serve”: perché i cittadini protestano Non tutti condividono il progetto di realizzazione di una linea ferroviaria a doppio binario che consentirà di raggiungere direttamente l’aeroporto di Orio al Serio: “Sarebbe più opportuno pensare a un collegamento sotterraneo, quindi una metropolitana, che consenta di arrivare non solo all’aeroporto ma anche al centro commerciale Oriocenter che si trova subito dopo lo scalo”, spiega a Fanpage.it Dario Balotta di Europa Verde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Una settimana fa l'assessore comunale alla Casa e Piano Quartieri di Milano, Pier Francesco Maran, ha annunciato che presto partiranno i lavori che permetteranno ai cittadini milanesi di raggiungere con il treno l'aeroporto Orio al Serio nella metà del tempo. Non tutti però sembrano condividere questo nuovo progetto.

La raccolta firma del comitato del quartiere Boccaleone

Tra questi, ci sono 17mila cittadini che hanno firmato una petizione lanciata dal comitato del quartiere Boccaleone, che si trova nella zona sud est di Bergamo, proprio perché la loro area sarà "tagliata in due per permettere questo collegamento", spiega a Fanpage.it Dario Balotta di Europa Verde ed esperto di ambiente e trasporti.

Il progetto prevede quello di creare una linea ferroviaria di 5,3 chilometri a doppio binario. Per i cittadini e Ballotta però questa avrà un impatto importante sia sulla vita del quartiere che sulla sua struttura: "Sarebbe più opportuno pensare a un collegamento sotterraneo, quindi una metropolitana, che consenta di arrivare non solo all'aeroporto ma anche al centro commerciale Oriocenter che si trova subito dopo lo scalo", continua l'esponente di Europa Verde.

La proposta di una linea sotterranea

Un'idea che, come spiegato da Ballotta, contribuirebbe a diminuire il numero di veicoli che intasano le strade di accesso per Bergamo: "Dati alla mano è possibile notare che il Malpensa Express, utilizzato per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, è utilizzato solo dal 13 per cento di passeggeri aeroportuali. Il resto è rappresentato da pendolari che lo usano per raggiungere i vari comuni lombardi. Non ci aspettiamo un risultato diverso per l'aeroporto di Orio al Serio. Per questo motivo, un collegamento di metropolitana leggera che vada però oltre lo scalo, consentirebbe ai cittadini dei comuni limitrofi di utilizzarla evitando così di usare l'automobile e intasare le strade di accesso per Bergamo".

C'è poi un'altra criticità, che è dato dal fatto che "permettere questi lavori significa sospendere anche per diverso tempo le linee che collegano la Bergamasca con gli altri comuni limitrofi creando quindi ulteriori disagi ai cittadini", prosegue l'esponente. A questo poi si aggiunge poi un problema paesaggistico: "la nuova tratta ferroviaria di Bergamo-Orio al Serio comprometterà per sempre anche una delle poche aree agricole rimaste della cintura verde di Bergamo, dove il paesaggio agricolo verrà stravolto, ridotta la sua capacità produttività e compromesso l'ecosistema".