Da Milano all'aeroporto di Orio al Serio in metà del tempo: ecco come Tempi dimezzati per raggiungere dalla città di Milano anche l'aeroporto di Orio al Serio, che si trova in provincia di Bergamo. A darne notizia è stato l'assessore comunale alla Casa e Piano Quartieri di Milano, Pier Francesco Maran: "Grazie a un investimento complessivo da 170 milioni, coperto anche da risorse europee, la rete ferroviaria connetterà Milano con l'aeroporto orobico".

Tempi dimezzati per raggiungere dalla città di Milano anche l'aeroporto di Orio al Serio, che si trova in provincia di Bergamo. A darne notizia è stato l'assessore comunale alla Casa e Piano Quartieri di Milano, Pier Francesco Maran. Sul proprio profilo Facebook, l'esponente ha precisato che "presto i tempi di percorrenza saranno tagliati anche per raggiungere l'aeroporto di Orio al Serio".

L'investimento da 170 milioni

Non c'è ancora una data precisa su quando questo avverrà, ma dopo il collegamento diretto tra il capoluogo meneghino e l'aeroporto di Linate grazie alla metropolitana M4 che sarà completata entro l'autunno 2024, anche per lo scalo orobico è stata prevista la stessa possibilità.

"Grazie a un investimento complessivo da 170 milioni, coperto anche da risorse europee, la rete ferroviaria connetterà Milano con l’aeroporto orobico. Si tratta di un importante novità per tutte le province lombarde, a partire da quelle di Brescia e Monza, i cui viaggiatori potranno tagliare i tempi di percorrenza arrivando comodamente in treno in aeroporto", ha precisato Maran.

La nuova linea a doppio binario che dimezzerà i tempi

Il progetto, infatti, prevede una nuova linea a doppio binario che sarà lunga 5,3 chilometri: unirà la stazione di Bergamo con Orio al Serio e potenzierà i collegamenti con Milano. "La futura stazione a servizio dell’aeroporto avrà quattro binari, pensiline e sarà collegata tramite una passerella sotterranea con il terminal".

Un progetto molto simile a quello già attivo per l'aeroporto di Malpensa. "Nelle prossime settimane verrà lanciato il bando di gara europeo per aggiudicare i lavori. Un’altra ottima dimostrazione di come l'Europa possa essere una vera leva per colmare il gap infrastrutturale della Lombardia", ha concluso l'assessore.