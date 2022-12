Un “giocattolo sospeso” per tutti i bimbi ricoverati in ospedale: raccolti oltre 1.500 regali Sono stati raccolti oltre 1.500 regali nell’iniziativa “Un giocattolo sospeso”: questi saranno distribuiti a tutti i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati raccolti oltre 1.500 regali nella gara di solidarietà di Regione Lombardia, che si svolgerà in collaborazione con Assogiocattoli e l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), per i bimbi ricoverati in ospedale. Bambole, chitarre, palloni e tutti gli altri giochi, donati per la seconda edizione del "Il Giocattolo sospeso", saranno distribuiti negli ospedali.

Il progetto è in collaborazione con la Fondazione Abio Italia Onlus per il bambino in ospedale e vede il supporto della Consulta del soccorso.

I primi regali inviati negli ospedali di Crema al Niguarda di Milano

La raccolta fondi si è chiusa lo scorso weekend e si è già partiti con la distribuzione. Al momento, come annunciato da Regione, i primi regali sono stati inviati nei reparti pediatrici degli ospedali di Crema e dell'ospedale Niguarda di Milano. Durante il periodo natalizio, verranno distribuiti tutti gli altri doni anche nel resto degli ospedali pediatrici della Lombardia.

Questa è sicuramente una iniziativa lodevole che ha lo scopo di regalare un sorriso e un momento di gioia a chi sta attraversando un periodo particolarmente tosto. L'iniziativa era già stata un successo lo scorso anno. E quella di quest'anno è una bella riconferma soprattutto, come ricordato dal presidente Attilio Fontana, considerato anche il periodo di crisi economica che molte famiglie e cittadini stanno attraversando.

"Ancora una volta i lombardi dimostrano di avere un grande cuore e una grande sensibilità. Ringrazio davvero – ha sottolineato il Governatore – tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa donando un gioco".