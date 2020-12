Continuano a manifestarsi in tutta Italia nuovi casi di contagio da variante inglese del Covid-19. L'ultimo in ordine di tempo si è registrato oggi, sabato 26 dicembre, ad Arsago Seprio, piccolo comune in provincia di Varese. La mutazione del Coronavirus scoperta nel Regno Unito è, secondo quanto confermato dagli esperti, altamente contagiosa, tanto che a Londra i casi sarebbero raddoppiati in una settimana.

Variante inglese, un caso di contagio nel Varesotto

È stato il sindaco Fabio Montagnoli a confermare di aver ricevuto la comunicazione dell'Ats, con un post sulla pagina Facebook del Comune. "Il direttore di Ats mi ha comunicato di aver riscontrato nel nostro comune il primo caso di variante inglese del Covid nella nostra provincia", ha scritto il primo cittadino. A quanto emerso, si tratta di un dipendente di una compagnia aerea "proveniente dal Regno Unito".

L'annuncio del sindaco di Arsago Seprio

"Il direttore di Ats, in questo momento, mi ha comunicato di aver riscontrato nel nostro comune il primo caso di variante inglese del COVID nella nostra provincia", si legge nella comunicazione del sindaco. "La persona proveniente dal Regno Unito è al domicilio isolata e non ha avuto contatti con altre persone. Ricordiamoci di non abbassare la guardia per il bene della nostra famiglia all’insegna della salute e della serenità".

Mutazione diffusa in Italia

La variante inglese del Sars-Cov-2 sembra ormai essere diffusa in tutta Italia. Nelle ultime ore sono emersi nuovi casi di positività al ceppo britannico in Veneto e Abruzzo e si aggiungono ai due contagi accertati in Puglia e ai sei verificati in Campania.