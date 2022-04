Un carro armato coperto di libri sarà esposto nel cortile di Palazzo Reale “Solo la cultura può fermare la guerra”: è il nome dell’installazione che dal 23 aprile e fino al 25 aprile sarà esposta nel cortile di Palazzo Reale a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

"Solo la cultura può fermare la guerra": è questo il titolo dell'installazione che sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile sarà esposta nel cortile di Palazzo Reale. L'opera è stata ideata da Lorenzo e Simona Perrone che sono i creatori di LibriBianchi. Tutti i cittadini potranno contribuire a realizzare l'installazione: in una nota stampa si legge infatti che da sabato a lunedì, dalle ore 10 alle ore 19, sarà possibile portare un libro in disuso o di recupero alla Corte Grande di Palazzo Reale.

In cosa consiste l'installazione partecipata

Il carro armato altro non è che simbolo e strumento di guerra e sarà contrapposto o meglio, sarà messo fuori combattimento, da tutti coloro che sostengono e chiedono la pace: la "distruzione" del mezzo avverrà quindi applicando un libro di recupero imbiancato insieme agli artisti che, a differenza del carro armato, è simbolo di pace e cultura: "Impugnare un libro bianco – si legge nella nota stampa – sarà come impugnare una bandiera per invocare uno stop, per non arrendersi a un destino bellico. È un gesto ultimo, di speranza, un libro bianco che senza urlare, in silenzio, parla di pace".

L'educazione alla non violenza

Al termine della manifestazione, il carro armato sarà ricoperto dai volumi così come mostrato nella foto esposta nella locandina dell'evento. Come precisato nel comunicato stampa, l'obiettivo è quello di diffondere un'educazione alla non-violenza soprattutto tra i giovani che avranno il compito di contribuire a cambiare l'atteggiamento dell'umanità aiutandola a scoprire nuove vie di confronto che evitino l'uso delle armi.