Ultrà del Como e della Sampdoria si scontrano in mezzo alla strada con bastoni e cinghie, indaga la Digos A Villa di Tirano (Sondrio), lungo la statale 38, circa 50 tifosi di Como e Sampdoria si sono scontrati con bastoni e cinghie. Alcuni di loro sono stati medicati dal personale del 118. La Digos sta lavorando all’identificazione dei responsabili.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scontro tra gli ultrà del Como e della Sampdoria

Circa 50 tifosi si sono picchiati in mezzo alla strada a Villa di Tirano (in provincia di Sondrio) nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, con cinghie e bastoni. Si è trattato di uno scontro tra gli ultrà del Como e quelli della Sampdoria che ha bloccato il traffico sulla statale 38 e ha richiesto l'intervento del personale medico del 118. Almeno 20 di loro, infatti, sono stati medicati sul posto. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Tirano insieme alla Digos che stanno procedendo all'identificazione dei responsabili.

La maxi rissa tra gli ultrà del Como e della Sampdoria

Secondo quanto è stato ricostruito finora, intorno alle 19 del 16 luglio una delle due compagini ha bloccato il traffico della strada statale 38 di fronte a una paninoteca. All'arrivo dei sostenitori dell'altra squadra, sono scesi dalle vetture e hanno iniziato a insultarsi e picchiarsi. Alcuni di loro, come si può vedere dai video che sono stati pubblicati sui social dai testimoni, brandivano anche cinghie e bastoni.

La rissa si è placata solo quando i gestori dell'esercizio commerciale del posto ha chiamato il 112. "Hanno anche sparato fumogeni", ha spiegato il titolare della paninoteca, "i clienti erano terrorizzati, non abbiamo nemmeno capito cosa sia successo, è stato assurdo".

Leggi anche Escursionista cade in un dirupo: è morto sul colpo

Protagonisti della maxi rissa sono stati gli ultrà del Como e quelli della Sampdoria. Le due squadre, che si sfideranno nel prossimo campionato di Serie B già il 26 settembre, avevano da poco terminato di giocare un'amichevole estiva. La prima a Bormio contro l'Alto Lario, la seconda a Livigno contro la Rappresentativa valtellinese (entrambe terminate 7 a 0).

Le indagini e l'identificazione dei responsabili

Non è ancora chiaro se quello che è andato in scena alle 19 a Villa di Tirano sia stato un agguato organizzato da una delle due tifoserie, o se le due fazioni si sono date appuntamento per regolare dei conti in sospeso tra di loro.

La Digos sta procedendo con l'identificazione dei responsabili, agevolata sia dai filmati pubblicati sui social sia dalle telecamere di sorveglianza della zona. In uno dei minibus su cui viaggiavano i tifosi sono state trovate spranghe e bastoni vari.