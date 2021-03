in foto: Foto di repertorio

Ora è ufficiale: le elezioni Comunali di Milano del 2021 sono state spostate in autunno causa pandemia da Covid-19. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri del Governo Draghi riunitosi questo pomeriggio. La chiamata alle urne dei cittadini milanesi, a cui spetterà decidere se confermare il sindaco uscente Beppe Sala o eleggere un nuovo primo cittadino, nonostante il centrodestra non abbia ancora comunicato il suo candidato, è stata quindi posticipata al prossimo autunno. Per il momento, le date utili sarebbero comprese tra un periodo di tempo che va dal 15 settembre al 15 ottobre 2021. Inizialmente, le elezioni dovevano svolgersi durante la primavera di quest'anno, quando il mandato del sindaco Sala scadrà.

Elezioni Comunali Milano 2021 rimandate al prossimo autunno

La decisione di far slittare le elezioni concederà quindi maggiore tempo a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ancora incerte sul nome comune da presentare per sfidare Beppe Sala. Quest'ultimo, invece, ha già da tempo confermato la sua candidatura per bissare il successo di cinque anni fa, quando succedette ad un altro sindaco di centrosinistra, Giuliano Pisapia. Lo stesso attuale primo cittadino, qualche giorno fa, aveva auspicato di andare a votare nei tempi stabiliti dalla legge ma, evidentemente, considerata la delicata situazione pandemica che la Lombardia, e Milano, continuano a vivere, il Consiglio dei Ministri ha optato per il rinvio, scongiurando tutti i rischi legati alle votazioni e ai possibili assembramenti che potrebbero crearsi. La decisione assunta dal Governo Draghi, poi, riprende anche il messaggio lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in occasione delle dimissioni dell'ex Primo Ministro Giuseppe Conte, aveva sottolineato come le elezioni non siano rappresentate solo dal momento del voto, ma si costruiscano su campagna elettorali importanti e potenzialmente dannose per la situazione sanitaria.