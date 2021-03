Tragedia nella notte a Cisliano, nell'hinterland Milanese. Una bambina di due anni è stata trovata morta in casa. All'arrivo dei soccorritori accanto alla piccola c'era la madre, una donna di 41 anni, con ferite alle braccia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri.

La prima ipotesi è che la piccola, che non avrebbe segni visibili di ferite sul corpo, sia stata soffocata dalla madre che poi avrebbe cercato di togliersi la vita. Le ferite della donna non sarebbero gravi. È stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Magenta.

L'intervento è scattato per la segnalazione di un possibile omicidio all'1.06 a di oggi, lunedì 8 marzo. Resta ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto, in via Mameli a Cisliano, sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri di Abbiategrasso.