Tutte le mostre a Milano a gennaio 2022, da visitare anche gratis A Milano non mancano mostre ed esposizioni che è possibile ammirare nel primo mese del nuovo anno. Ecco le mostre più interessanti che si possono visitare.

A cura di Giorgia Venturini

In questi giorni di stop natalizio Milano regala mostre, alcune delle quali gratuite. L'idea perfetta per iniziare il nuovo anno e immergersi nella cultura: ecco le cinque più significative esposizioni di arte moderna e contemporanea.

Zerocalcare. Dopo il botto alla Fabbrica del Vapore

Arrivano a Milano i fumetti di Michele Rech, in arte Zerocalcare. L'artista nella sua mostra Zerocalcare. Dopo il botto, ideata da Silvia Barbagallo, espone bozzetti, illustrazioni e video dando così sfogo a battaglie sociali e politiche. Tutto è studiato nei minimi dettagli: al centro della scena c'è una strada circondata da palazzi disegnati dall'autore. L'esposizione è curata da Giulia Ferracci e prodotta da Arthemisia. L'appuntamento è alla Fabbrica del Vapore da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 19.30. Sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 20.30.

Costo ingresso: da 10 a 14 euro

La prima retrospettiva di Max Hernst a Palazzo Reale

Palazzo Reale è invece la cornice per la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst, capofila del movimento Dada e di quello surrealista nella prima metà del Novecento. La mostra del pittore, scultore e poeta si può ammirare fino al 26 febbraio: in uno dei palazzi più importanti di Milano sono esposte oltre 400 opere tra dipinti, sculture, disegni, collage, fotografie, gioielli e libri illustrati. L'ingresso è previsto ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30. Giovedì dalle 10.00 alle 22.30.

Costo ingresso: intero 15 euro e ridotto 13 euro

Bruce Nauman al Pirelli Hangar Bicocca

A Milano non può mancare Bruce Nauman, che ha segnato la storia dell’arte contemporanea dalla metà degli anni Sessanta a oggi, con una ricerca pionieristica che abbraccia diversi media. Tutte le sue installazione, video, scultura, performance, fotografia, disegno e suono sono le protagoniste di una mostra gratuita al Pirelli Hangar Bicocca. L'appuntamento è fino al 26 febbraio da giovedì a domenica dalle 10.30 alle 20.30.

Ingresso gratuito

Pop Air, il museo sui palloncini e l’arte gonfiabile

Fino al 12 febbraio Milano ospita il Balloon Museum, primo museo di balloon&inflatable art che ha già fatto tappa a Roma e Parigi. A ospitare la magia di palloni e luci è il Superstudio Più. I colori sono quelli più vivaci, capaci di attirare bambini e adulti. Ad alternarsi in queste settimane di esposizioni ci sono anche grandi artisti impegnati in diversi spettacoli.

Costo ingresso: intero 18 euro, ridotto 14 euro

Il fotografo Richard Avedon a Palazzo Reale

Per tutto il mese di gennaio a Palazzo Reale si possono ancora ammirare i ritratti in bianco e nero di Richard Avedon, uno dei maestri della fotografia del Novecento. La mostra ripercorre gli oltre sessant’anni di carriera attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (CCP) di Tucson (USA) e dalla Richard Avedon Foundation (USA). Una sezione, inoltre, è interamente dedicata alla collaborazione tra Richard Avedon e Gianni Versace. La mostra è aperta martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30. Giovedì dalle 10 alle 22.30.

Costo ingresso: intero 15 euro, ridotto 13 euro