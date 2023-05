Turista cade in un torrente durante un’escursione: morto Un uomo è precipitato in un torrente in provincia di Como durante un’escursione: è morto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate.

A cura di Ilaria Quattrone

È morto l'uomo che nella giornata di ieri, venerdì 12 maggio, è precipitato per cinquanta metri nel torrente a Moltrasio, che si trova nella provincia di Como. Il turista si trovava lì per un'escursione e, secondo i rilievi, avrebbe fatto una caduta molto violenta tanto da riportare ferite e lesioni gravissime. Non è chiaro se fosse solo o in compagnia di amici o parenti.

L'uomo ha fatto un volo di cinquanta metri ed è precipitato nel torrente

Sono ancora poche le informazioni attorno questo terribile incidente: l'episodio sarebbe avvenuto attorno alle 15.50 del pomeriggio. La dinamica è ancora poco chiara: non è ancora stato diffuso cosa possa aver causato la caduta nel torrente Piazzallo: non è chiaro se si sia trattato di un malore o se ci sia un altro motivo. L'allarme è stato lanciato immediatamente: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti insieme al soccorso alpino e ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno recuperato il corpo.

L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale

Gli operatori hanno fornito come di consueto le prime cure sul posto, poi hanno deciso di trasferirlo in ospedale con un elicottero decollato da Como. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nonostante le cure dei medici, per il turista – di cui non si conosce ancora l'identità – non è stato possibile far nulla: è morto poco dopo il ricovero. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per capire cosa possa essere successo: nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.