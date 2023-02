Truffava anziani fingendosi un tecnico del gas del Comune: arrestato Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di aver commesso truffe ai danni di anziani a Gussago, comune in provincia di Brescia, fingendosi un tecnico del gas del Comune.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora una truffa a danni di anziani: a Gussago, comune in provincia di Brescia, un uomo è stato arrestato perché considerato responsabile di alcune truffe e furti commessi tra il 2021 e il 2022. Si tratterebbe in totale di dieci colpi. Il 39enne è stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì 23 febbraio, dai carabinieri della stazione locale che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia.

Si sarebbe finto un tecnico del gas incaricato dal Comune

Originario del basso Garda bresciano, l'uomo si sarebbe finto un tecnico del gas incaricato dal Comune. E in questo modo, così come ricostruito dai carabinieri, avrebbe convinto le sue vittime a entrare nelle loro abitazioni. Per poter commettere i furti, invitava gli anziani ad aprire i rubinetti dei caloriferi che però spesso si trovavano in altre stanze. In questo modo, approfittando della loro distrazione, portava via gioielli, portafogli, denaro, bancomat necessari per prelevare contanti successivamente e tutto ciò che di prezioso trovava in quelle case.

L'uomo si faceva pagare anche la prestazione

È capitato inoltre che il 39enne, non contento di quanto aveva già portato via, chiedesse alle vittime il pagamento della propria prestazione. Ignare di quanto stava accadendo, queste pagavano. Solo una volta uscito dalle loro case, gli anziani si rendevano conto di essere stati raggirati e chiamavano i carabinieri. Dalle loro denunce, è stato possibile avviare le indagini. In totale sono dieci le persone che hanno subito la truffa e il furto. Le vittime hanno tra i 65 e gli ottant'anni.