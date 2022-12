Trovato un uomo sfigurato dalle fiamme: è in fin di vita Un uomo è stato trovato completamente sfigurato dalle fiamme in un sentiero in provincia di Lecco: è in fin di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È completamente sfigurato. Un uomo è stato trovato con gravi ustioni al volto e su tutto il corpo in provincia di Lecco. A lanciare l'allarme sono stati alcuni escursionisti. Al momento non si conosce l'identità dell'uomo. Le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di dargli un nome e soprattutto di capire chi o cosa possa avergli provocato ustioni e come sia arrivato al luogo del ritrovamento.

L'uomo trasferito d'urgenza in ospedale

La vittima è stata individuata nella giornata di ieri, mercoledì 30 novembre 2022, intorno alle 13.30. Gli escursionisti si trovavano lungo il sentiero che sale al Santuario della Rovinata, sopra il rione di Germanedo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu): gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che trasportarlo in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco.

Si cerca di risalire alla sua identità

L'uomo infatti è stato trovato ancora vivo, ma in condizioni disperate. Non è chiaro se sarà sottoposto a un intervento chirurgico o altro. Oltre ai medici, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, insieme agli agenti della Questura di Lecco, hanno effettuato un'analisi sull'area e i rilievi per capire se si sia trattato di un gesto estremo oppure se qualcuno possa aver attentato alla sua vita: tutti gli elementi potrebbero essere utili a capire cosa sia successo.

Gli investigatori non hanno trovato addosso all'uomo documenti che potessero far risalire alla sua identità. Una volta svelata, si potrebbe aver un quadro più chiaro dell'intera vicenda.