Trovato un uomo morto lungo le rive del fiume Lambro, indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo di origini straniere è stato trovato questa mattina, mercoledì 24 maggio, intorno alle 8:30 lungo via Milano a Erba (in provincia di Como). Il corpo si trovava sulle rive del fiume Lambro, sotto il ponte di ferro.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Lariosoccorso e due automediche, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono state ancora stabilite le cause della morte. I carabinieri di Como sono stati allertati e stanno svolgendo le prime indagini per risalire all'identità del ritrovato. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco di Erba.