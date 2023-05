Trovato un uomo morto al parco: il cadavere è nudo e mostra segni di violenza Il cadavere di un uomo seminudo è stato trovato nei boschi del Parco delle Groane a Cesate, nel Milanese.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato trovato morto nei boschi del Parco delle Groane, nel zona del Milanese. A trovare il cadavere seminudo sono stati alcuni passanti e così hanno allertato subito i soccorsi. La triste scoperta è stata fatta in via XVI strada, nel comune di Cesate attorno alle 6.30 di oggi martedì 16 maggio.

Sul posto si sono subito precipitati i medici e i paramedici del 118: i sanitari però non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora spetterà ai carabinieri della Compagnia di Rho indagare su quanto accaduto. I militari dovranno provvedere all'identificazione della vittima, mentre l'autopsia potrà chiarire tutte le cause del decesso.

Al momento sembrerebbe certo che sul corpo dell'uomo ci fossero degli evidenti segni di violenza: il volto è stato trovato tumefatto e pieno di ferite. Così come sulle gambe. Tra le piste investigative seguite dai carabinieri c'è anche quella della droga: il parco infatti è noto per essere teatro dello spaccio. Le indagini chiariranno tutti i dettagli.

A Rescaldina trovato morto il 24enne Bouda Ouadia

Un anno fa era stato trovato morto in un bosco di Rescaldina, sempre nel Milanese, il 24enne Bouda Ouadia. Fatale per lui è stato un colpo di proiettile alla nuca: la vittima era stata identificata grazie alle impronte digitali. I militari sono riusciti a capire che si tratta di un marocchino irregolare in Italia e senza fissa dimora.

Le indagini avevano svelato che la vittima ha cercato di scappare nel bosco prima di essere freddato con un colpo alla testa. Lo scorso novembre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio Stefano Colombo aveva firmato quattro custodie cautelari in carcere nei confronti di quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio. Secondo l'accusa i quattro sarebbe entrati nel bosco e avrebbero atteso il 24enne in un agguato. Tutto era riconducibile in una faida per lo spaccio di droga.