Trovato il corpo di una donna in una pozza di sangue: uccisa a coltellate dal compagno Una donna di 34 anni è stata trovata morta in bagno in provincia di Como: i carabinieri hanno arrestato il suo compagno.

A cura di Ilaria Quattrone

Ennesimo femminicidio in Lombardia: una donna di 34 anni è stata uccisa a coltellate a Cadorago, comune in provincia di Como. In base alle prime informazioni diffuse dai giornali locali, i carabinieri avrebbero fermato il compagno, di cui non si conoscono le generalità. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Non è chiaro se fosse in casa al momento dell'arresto. A dare l'allarme di quanto stava accadendo sono stati i vicini di casa della coppia che hanno sentito i due litigare.

I vicini hanno allertato i carabinieri

Considerate le urla e le grida, i vicini hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Cermenate sono intervenuti in via Leopardi intorno alle 5 del mattino di oggi, lunedì 25 luglio. Oltre ai militari, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, sono arrivati i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e un'automedica.

Il corpo della donna trovato in bagno

Purtroppo però per la donna, il cui corpo è stato ritrovato in bagno, non c'era nulla da fare: da un primo esame, è stato possibile scoprire che la 34enne sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Servirà l'autopsia a chiarire però le cause della morte. Per ora non sembrerebbe essere stata trovata l'arma del delitto.

In base alle prime ricostruzioni, i due vivevano da un paio di anni. Non sembrerebbe che i due avessero figli. Per il momento l'uomo non è stato interrogato e non sembrerebbe aver confessato il gesto. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno Mariano Fadda.