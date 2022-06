Trovato il cadavere di un uomo in un’auto fuori da una scuola elementare Un uomo è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata in via Montello a Merate, in provincia di Lecco. L’auto era parcheggiata fuori da una scuola elementare. Indagano i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina fuori da una scuola elementare a Merate, in provincia di Lecco. Un uomo è stato trovato morto nella sua auto parcheggiata in via Montello. A dare l'allarme – come riporta Lecco Notizie – è stato un anziano che stava passeggiando con il proprio cane: ha notato la persona all'interno della macchina e ha allertato il personale della scuola che a sua volta ha chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri: purtroppo nulla sono serviti i tentativi di rianimare la vittima. I medici hanno dichiarato il decesso. Si indaga ora per cercare di capire quanto accaduto: non sono ancora note le generalità dell'uomo né le cause della morte.